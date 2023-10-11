Уся ділянка фронту суттєво активізувалася, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що від учора активізувалися бойові дії з боку Красногорівки, Опитного й Водяного
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"За добу відбулося 108 боєзіткнень. Це свідчить про те, що вся ділянка фронту активізувалася. До речі, зросли й втрати противника. Від учора активізувалися бойові дії з боку Красногорівки, Опитного, Водяного. Ворог намагався використовувати наземні підрозділи й авіацію. Окупанти використовували класичний радянський наступ, зі значною кількістю особового складу. Продовженням цього є використання нашої артилерії, що призвело до тих кількісних показників щодо втрат противника", - підкреслив Згурець.
За словами експерта, ворог намагається якимось чином оточити Авдіївку.
"Від Красногорівки до Опитного й Водяного десь 10 км по прямій. Ворог намагається тиснути по цих напрямках, аби якимось чином забезпечити оточення Авдіївки. Ворогу це не вдається, але він буде продовжувати такі заходи. Куп'янськ, Сватове, Авдіївка, Мар'їнка, Роботине, Вербове, вся ділянка фронту зараз суттєво активізувалася. Напевно ворог намагається в ці дні, перед непогодою, максимально натиснути на українські війська, аби призупинити наш наступ на півдні, або зайняти кращі для себе рубежі. Бачимо активізацію по всій ділянці лінії фронту", - зауважив Згурець.
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