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Уся Одеса без світла. Заживлено тільки критичну інфраструктуру

10 грудня, 2022 субота
12:30
Суспільство без світла, свічка блекаут

Після ворожих атак одесити не мають електропостачання, до міської мережі живлення під'єднана тільки критична інфраструктура

Про це 10 грудня 2022 року повідомила Одеська міська рада в телеграмі.

Через масштаб руйнувань, які завдали російські атаки Одещині, в обласному центрі до живлення під'єднана тільки критична інфраструктура: побутові абоненти наразі без світла. 

За словами міського голови Геннадія Труханова, в Одесі є водопостачання та водовідведення. Працюють 11 районних котелень й більшість малих, лікарні й пологові будинки мають електроенергію й воду. Комунальні служби працюють в цілодобовому режимі.

Також для одеситів доступні всі Пункти незламності.

"Спеціалісти ДТЕК працюють для ліквідації ушкоджень. Ситуація важка, але контрольована", - зауважив Труханов. 

  • Нагадаємо, підрозділи повітряного командування "Південь" збили 10 із 15 "шахедів", що атакували Херсонщину, Миколаївщину та Одещину вночі 10 грудня.
  • Раніше голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що через атаки росіян дронами-камікадзе по Одещині майже в усіх районах та громадах області відсутнє електропостачання.

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Одеса
війна з Росією
Геннадій Труханов
блекаут
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