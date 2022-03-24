Ультиматуми Росії мають іти на три літери. Максимальний компроміс - припинення вогню і перемовини на міжнародному майданчику, - Клімкін

Дипломат розповів про це у програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.TV.



"Реалістичним варіантом перемовин з Російської Федерацією є наступний. Сказати їм, що всі їхні ультиматуми мають іти на три літери. Що насправді ми маємо досягти припинення вогню і почати говорити на міжнародному майданчику із залучення американців, європейців і китайців. Це має бути абсолютно серйозна розмова з баченням геополітичного майбутнього світу. І тоді вже говорити про все інше", - зазначив Клімкін.



Ексміністр закордонних справ також додав, що не може бути жодної мови про відмову від наших територій та людей. Це неможливо.



"Так само не може бути мови про зменшення нашого безпекового та оборонного потенціалу, оскільки Путін нападе за 2-4 тижні. Він же ніяких гарантій не поважатиме і не буде їх дотримуватись. Росія ніколи не виконувала жодних угод від Мінська до Будапештського меморандуму. Ми, звичайно, можемо ставити питання про часові рамки виходу з Криму. Але реальні рамки - припинення вогню і перенесення перемовин на міжнародний майданчик. Ось таким я бачу реальний компроміс на основі сьогоднішньої ситуації", - зауважив Павло Клімкін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про вимоги на переговорах з Росією. Серед пріорітетів завершення війни та гарантії безпеки.

Міністр закордонних справ України 2007-2009 рр Володимир Огризко вважає, що переговори з Росією можна вести тільки тоді, коли окупанти покинуть територію України.