Утиски Росією ПЦУ в Криму: "суд" окупантів призначив засідання щодо настоятеля монастиря, де силовики зірвали богослужіння

Про це повідомляє "Голос Криму".

Проти священника було складено адміністративне правопорушення відповідно до статті "Порушення законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні об'єднання".



Засідання окупаційного Білогірського "суду", під час якого розглянуть справу призначено на 17 серпня.

Силовики окупантів на території Криму під час богослужіння увірвалися до приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Православної церкви України в селі Балки Білогірського району

Мінреінтеграції підготувало санкційний пакет щодо осіб, які переслідують ПЦУ в окупованому Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила справу через перешкоджання здійсненню релігійного обряду щодо вторгнення силовиків окупантів до монастиря Кримської єпархії ПЦУ 8 серпня.