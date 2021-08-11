Утиски Росією ПЦУ в Криму: "суд" окупантів призначив засідання щодо настоятеля монастиря, де силовики зірвали богослужіння
У Криму окупанти судитимуть священника, проти якого склали адміністративне правопорушення після того, як зірвали богослужіння в селі Балки Білогірського району
Про це повідомляє "Голос Криму".
Проти священника було складено адміністративне правопорушення відповідно до статті "Порушення законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні об'єднання".
Засідання окупаційного Білогірського "суду", під час якого розглянуть справу призначено на 17 серпня.
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