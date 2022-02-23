Ув'язнений окупантами українець Змитрович зазнав катувань і перебуває у критичному стані, - Денісова

Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова.



Володимир Змитрович - пенсіонер за інвалідністю. Його затримали 5 лютого 2017 року в Луганську. Уночі до будинку чоловіка прийшли люди у формі без упізнавальних знаків, обшукали помешкання та гараж, а потім забрали Володимира Змитровича.



Окупанти утримували його в луганському "МДБ", а за рік перевели до підвалу СІЗО, де катували, вимагаючи зізнань.



Українця звинуватили у скоєнні вбивств і терактів у ОРЛО, зокрема ліквідації "начальника управління народної міліції «ЛНР" Олега Анащенка, автомобіль якого підірвався 4 лютого 2017 року в Луганську.



Володимира Змитровича 3 червня 2019 року "засудили" до 12 років ув'язнення за "державну зраду".



Чоловік має інвалідність другої групи через отриману травму опорно-рухового апарату. Останні роки він живе з трьома металевими пластинами у хребті. Нині має проблеми зі здоров’ям та потребує негайної допомоги медиків. Ліки, які родина передає Володимиру Змитровичу, до нього не потрапляють.



"Такі дії стосовно громадянина України Володимира Змитровича є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила Людмила Денісова.



Вона звертається до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Володимира Змитровича, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою, а також просить координаторку від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитися задля надання відповідної допомоги.



"Враховуючи критичний стан здоров’я Володимира Змитровича, наполягаю на його негайному звільненні", - заявила омбудсман.



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