Ув'язнення або штраф: у Пакистані посилили відповідальність для батьків, які відмовляються вакцинувати дітей

Про це інформує The Guardian.

Зазначається, що закон прийняли для того, щоб сприяти викоріненню поліомієліту, який має статус епідемії у країні. Проте, дія закону поширюватиметься і на вакцинацію проти інших інфекційних хвороб, зокрема, дифтерії, правця, кашлюку, кору, паротиту та краснухи.

Батьків, які відмовлятимуться робити дітям щеплення, можуть засудити до місяця тюремного ув'язнення або штрафу в розмірі 50 тисяч пакистанських рупій (близько 6 тис. грн). Закон набуде чинності цього місяця.

"Цей закон буде використовуватися як стримуючий фактор, щоб покласти край відмовам від вакцинації. Необхідно вжити надзвичайних заходів, щоб забезпечити викорінення цього вірусу (поліомієліту, - ред.) з Пакистану", - заявила ексміністерка боротьби з бідністю та соціального захисту Шазія Маррі.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Пакистан і Афганістан останні у світі країни, де поліомієліт досі є ендемічним. Однак понад 62 тисяч пакистанських батьків, більшість з яких проживають у провінції Сінд, відмовилися від щеплень проти поліомієліту для своїх дітей під час загальнонаціональної кампанії з вакцинації проти поліомієліту, яка відбувалась в січні цього року.