УЗ призначила сім евакуаційних рейсів на 26 квітня

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Евакуаційні потяги на 26 квітня:

11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів

14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

23:30 - 234/233 Чоп-Дніпро

4:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.

11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород

22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород

У компанії просять звернути увагу на те, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно стежити за актуальною інформацією на сайті УЗ.

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