УЗ призначила сім евакуаційних рейсів на 26 квітня
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на вівторок, 26 квітня
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Евакуаційні потяги на 26 квітня:
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11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
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14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
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16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
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23:30 - 234/233 Чоп-Дніпро
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4:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.
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11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород
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22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород
У компанії просять звернути увагу на те, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно стежити за актуальною інформацією на сайті УЗ.
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