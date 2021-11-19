Мігранти на кордоні: Узбекистан обмежив перельоти до Мінська громадянам шести країн Близького Сходу

Про це повідомляє міністерство транспорту республіки Узбекистан.



"З 17 листопада 2021 року встановлено тимчасові обмеження на в'їзд на територію Республіки Білорусь транзитних пасажирів-громадян Іраку, Сирії, Ємену, Лівану, Лівії та Афганістану через територію Республіки Узбекистан та продаж їм авіаквитків", - повідомляє мінстерство.



Це обмеження не буде поширюватися на громадян згаданих держав, які мають дипломатичний паспорт або дозвіл на постійне проживання у Білорусі.



Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач подякував Узбекистану за це рішення, що може обмежити потік нелегальних мігрантів до ЄС через Білорусь та Польщу.

Нагадаємо, раніше авіакомпанії "Белавіа" і Turkish Airlines обмежили польоти до Мінська для громадян Іраку, Сирії та Ємену, а Ірак припинив прямі перельоти до Білорусі.