Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Мігранти на кордоні: Узбекистан обмежив перельоти до Мінська громадянам шести країн Близького Сходу

Мігранти на кордоні: Узбекистан обмежив перельоти до Мінська громадянам шести країн Близького Сходу

19 листопада, 2021 п'ятниця
14:33

У зв'язку з появою натовпів мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі Узбекистан тимчасово обмежив перевезення до Мінська громадян Іраку, Сирії, Ємену, Лівану, Афганістану та Лівії

Про це повідомляє міністерство транспорту республіки Узбекистан.

"З 17 листопада 2021 року встановлено тимчасові обмеження на в'їзд на територію Республіки Білорусь транзитних пасажирів-громадян Іраку, Сирії, Ємену, Лівану, Лівії та Афганістану через територію Республіки Узбекистан та продаж їм авіаквитків", - повідомляє мінстерство.

Це обмеження не буде поширюватися на громадян згаданих держав, які мають дипломатичний паспорт або дозвіл на постійне проживання у Білорусі.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач подякував Узбекистану за це рішення, що може обмежити потік нелегальних мігрантів до ЄС через Білорусь та Польщу.

 
  • Нагадаємо, раніше авіакомпанії "Белавіа" і Turkish Airlines обмежили польоти до Мінська для громадян Іраку, Сирії та Ємену, а Ірак припинив прямі перельоти до Білорусі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Білорусь
Узбекистан
мігранти
міграційна криза
Читайте також:
США и Украина
18 листопада, 2021 четвер
Представниця США: З'являється все більше російських заяв, які ставлять під сумнів суверенітет України
Тайсон Ф'юрі
17 листопада, 2021 середа
Ф'юрі після зриву обов'язкового захисту вирішив негайно провести бій з Усиком
Зеленський Єрмак
Автор Віталій Портников
18 листопада, 2021 четвер
Віталій Портников: Розслідування – не сенсація. Сенсація – що держава ще існує
Київ
+2
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.43
    Купівля 26.43
    Продаж 26.68
  • EUR
    Купівля 29.86
    Продаж 30.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
19 листопада
14:52
Смартфон
Viber, Messenger і Telegram: КМІС назвав найпопулярніші в українців месенджери
14:48
Кордон із Білоруссю: Монастирський припустив використання зброї в разі агресивних дій мігрантів
14:42
Ferrexpo
Ferrexpo перемогла у премії HR Pro Awards 2021 у номінації "Різноманітність та інклюзивність"
14:21
Телефон
МОЗ запустило безкоштовну гарячу лінію щодо е-лікарняних
14:16
Операція об'єднаних сил
Росіяни вбили українського військового у зоні ООС
14:00
Мігранти на кордоні з Польщею залишили табір і перебувають у логістичному центрі неподалік
13:35
Денис Монастирський
Уряд виділить додаткові кошти на облаштування кордону з РФ і Білоруссю, - Монастирський
13:24
Байден припустив бойкот Олімпіади в Пекіні з боку США
13:21
Софія Федина
"Спецпризначенцям, які свідчать по справі "вагнерівців", досі не надано охорони", − Софія Федина
13:14
Японія заявила про вторгнення кораблів Китаю до японських внутрішніх вод
13:06
ДБР розслідує оприлюднення документів щодо зриву затримання вагнерівців як розголошення держтаємниці
12:37
Перевіряють причетність РФ: СБУ викрила командира військової частини ЗСУ, який збирав дані про ракетну зброю України
12:34
Інна Совсун
"Спецоперацію з "вагнерівцями" ОП відклав або через некомпетентність, або щоб повідомити про неї, кому потрібно", − нардепка Совсун
12:25
Зеленський
Зеленський ветував закон про держфінансування партій
12:15
вакцина
30 млн грн збитків на закупівлі вакцини від ящуру: прокуратура оголосила про підозру працівнику Держпродспоживслужби
12:04
Стрічка про УПА "Схрон", що перемогла на кінофестивалі "Молодість", з'явилася в онлайн-доступі
11:36
Путін
У Конгресі США підготували резолюцію про невизнання легітимності Путіна після 2024 року
11:30
Метью Брайза
Метью Брайза: Накопичення російських військ поблизу України схоже на вторгнення до Грузії
11:14
Філіппіни готуються дозволити в'їзд щепленим туристам
11:08
У Польщі поліція затримала українця, який незаконно перевозив мігрантів
10:48
Вирубування лісів Амазонки сягнуло найбільших за 15 років масштабів
10:41
В Україні зроблено понад 22 млн щеплень від COVID-19, повністю вакциновано понад 9,4 млн людей
10:06
Володимир Зеленський
Зеленський підписав указ про присудження премії імені Патона
09:44
пожежа
Пожежа в будинку для літніх людей у Дніпрі: няні-санітарці призначили нічний домашній арешт
09:29
ОБСЄ
США в ОБСЄ попередили про "відповідні заходи" в разі подальшої агресії РФ проти України
09:27
У річницю Революції Гідності дивіться фільм "Як домовлявся Майдан" на телеканалі "Еспресо"
09:23
книжковий огляд 18 листопада
Жорстокість у театрі, камінна оргія і культ мертвої корови – 5 книг, які ми (не) чекали
09:12
хабар, гроші, валюта
Долар за курсом НБУ здешевшав на 8 копійок, євро коштує менше 30 грн
08:53
Очільник розвідки назвав напрямки тиску Кремля з дестабілізації України і спрогнозував пік накопичення військ РФ на кордоні
08:29
коронавірус
В Україні від COVID-19 померли понад 80 тис. людей, упродовж доби - 725 смертей та ​​20 050 нових заражень
08:00
Інфографіка
"Маріуполь" - "Динамо"
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 15-го туру чемпіонату України з футболу
08:00
Резніков зустрівся у Вашингтоні з очільником Пентагону Остіном: обговорили посилення оборонної співпраці
07:27
Задіяли заборонені міномети і запустили дрон: минулої доби росіяни в зоні ООС 5 разів порушили режим "тиші"
2021, четвер
18 листопада
23:24
Хуліан Альварес
"Шахтар" вирішив придбати футболіста збірної Аргентини за 20 млн євро
22:57
Дані Алвес
Мені потрібно здобути право носити футболку "Барселони", - найтитулованіший футболіст світу
22:55
Молдова закупила 100 тис. доз російської вакцини від COVID-19 "Спутник V"
22:42
Кібербезпека
Українські фахівці вперше взяли участь у американських кібернавчаннях Cyber Flag 21
22:29
погода
Зима не за горами: в низці областей України випав мокрий сніг
22:13
"Житлобуд-1"
Українська команда "Житлобуд-1" здобула першу перемогу у жіночій Лізі чемпіонів
22:00
Денис Шмигаль
Шмигаль закликав США запровадити санкції проти "Північного потоку-2"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV