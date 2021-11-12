"Белавіа" і Turkish Airlines припинять приймати на рейси до Білорусі громадян Іраку, Сирії та Ємену
Авіакомпанії "Белавіа" та Turkish Airlines відмовилися перевозити з Туреччини у Білорусь громадян Іраку, Сирії та Ємену
Про це повідомляє білоруська компанія "Белавіа" та представник президента Польщі Якуб Кумох.
На сайті "Белавіа" зазначається, що у зв'язку з рішенням "компетентних органів Туреччини" з 12 листопада припинить приймати на рейси з Туреччини у Білорусь громадян Іраку, Сирії та Ємену.
Пасажирам, які потрапили під дію заборони, повернуть вартість квитка.
За словами представника президента Польщі Якуба Кумоха, авіалінія Turkish Airlines також відмовить громадянам згаданих країн у перевезенні з Туреччини до Білорусі за винятком власників дипломатичних паспортів. Проте офіційно турецька авіакомпанія ще не підтвердила це повідомлення.
Серед мігрантів, які зібралися на білорусько-польському кордоні, найбільше громадян саме згаданих країн Близького Сходу. Заборони авіакомпаній спрямовані на те, щоб зменшити потік мігрантів, які намагаються потрапити до ЄС через Білорусь.
- Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.
- ЄС може запровадити санкції проти білоруської авіакомпанії "Белавіа", яка перевозить мігрантів.
- Німецький політик Нільc Шмід запропонував розміщувати мігрантів із Білорусі в Україні.
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