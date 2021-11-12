"Белавіа" і Turkish Airlines припинять приймати на рейси до Білорусі громадян Іраку, Сирії та Ємену

Про це повідомляє білоруська компанія "Белавіа" та представник президента Польщі Якуб Кумох.



На сайті "Белавіа" зазначається, що у зв'язку з рішенням "компетентних органів Туреччини" з 12 листопада припинить приймати на рейси з Туреччини у Білорусь громадян Іраку, Сирії та Ємену.



Пасажирам, які потрапили під дію заборони, повернуть вартість квитка.



За словами представника президента Польщі Якуба Кумоха, авіалінія Turkish Airlines також відмовить громадянам згаданих країн у перевезенні з Туреччини до Білорусі за винятком власників дипломатичних паспортів. Проте офіційно турецька авіакомпанія ще не підтвердила це повідомлення.



Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.

ЄС може запровадити санкції проти білоруської авіакомпанії "Белавіа", яка перевозить мігрантів.

Німецький політик Нільc Шмід запропонував розміщувати мігрантів із Білорусі в Україні.

Серед мігрантів, які зібралися на білорусько-польському кордоні, найбільше громадян саме згаданих країн Близького Сходу. Заборони авіакомпаній спрямовані на те, щоб зменшити потік мігрантів, які намагаються потрапити до ЄС через Білорусь.