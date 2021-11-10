Німецький політик запропонував розміщувати мігрантів із Білорусі в Україні
Депутат найбільшої в Бундестазі Соціал-демократичної партії Німеччини Нільc Шмід пропонує залучити Україну до вирішення проблеми з мігрантами на білорусько-польському кордоні
Про це повідомляє медіакомпанія Deutschlandfunk.
10 листопада в інтерв'ю німецькому виданню Шмід запропонував тимчасово направляти до України мігрантів, які намагаються потрапити до ЄС через Білорусь. Такий захід політик пропонує застосувавти на час розгляду заявок мігрантів про притулок у ЄС.
"Так ми чітко дамо зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить у Євросоюз", - пояснив Шмід.
Німецький парламентар наголосив, що на зовнішніх кордонах ЄС повинні бути збережені закон і порядок. Для цього, на його думку, потрібні регулярні процедури надання притулку та правила прийому біженців.
При цьому Шмід засудив ставлення Польщі до мігрантів, які намагаються нелегально перетнути білорусько-польський кордон. За його словами, непритустимо витісняти біженців на територію Білорусі без можливості подати заявку на притулок у ЄС.
- Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.
- Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.
- Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.
- ЄС готує нові санкції проти Білорусі, зокрема міністра закордонних справ Володимира Макея та авіакомпанії "Белавіа", яка перевозить мігрантів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.01
Купівля 26.01Продаж 26.25
-
EUR
Купівля 29.99Продаж 30.37
- Актуальне
- Важливе