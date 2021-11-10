Німецький політик запропонував розміщувати мігрантів із Білорусі в Україні

Про це повідомляє медіакомпанія Deutschlandfunk.



10 листопада в інтерв'ю німецькому виданню Шмід запропонував тимчасово направляти до України мігрантів, які намагаються потрапити до ЄС через Білорусь. Такий захід політик пропонує застосувавти на час розгляду заявок мігрантів про притулок у ЄС.



"Так ми чітко дамо зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить у Євросоюз", - пояснив Шмід.



Німецький парламентар наголосив, що на зовнішніх кордонах ЄС повинні бути збережені закон і порядок. Для цього, на його думку, потрібні регулярні процедури надання притулку та правила прийому біженців.



При цьому Шмід засудив ставлення Польщі до мігрантів, які намагаються нелегально перетнути білорусько-польський кордон. За його словами, непритустимо витісняти біженців на територію Білорусі без можливості подати заявку на притулок у ЄС.

Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.

Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.

Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.

ЄС готує нові санкції проти Білорусі, зокрема міністра закордонних справ Володимира Макея та авіакомпанії "Белавіа", яка перевозить мігрантів.