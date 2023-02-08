"Узгодили подальші кроки для перемоги над країною-терористом": Резніков зустрівся з міністром оборони Литви
В Україну завітав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на facebook-сторінці.
"Сьогодні мав за честь приймати з візитом мого відважного литовського друга та колегу Арвідаса Анушаускаса на півдні України", – написав він.
Резніков зазначив., що саме литовський колега був першим з міністрів оборони, який прибув в Україну під час великомасштабної війни ще торік у березні.
"Сьогодні ми знову зустрілися на теренах України й узгодили подальші кроки для перемоги над країною-терористом", – додав Резніков.
- Напередодні, 7 лютого, міністр Анушаускас повідомив, що українські інструктори протягом двох останніх тижнів проходили навчання в Литві, аби опанувати навички роботи з зенітними установками L-70
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