Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на facebook-сторінці.

"Сьогодні мав за честь приймати з візитом мого відважного литовського друга та колегу Арвідаса Анушаускаса на півдні України", – написав він.

Резніков зазначив., що саме литовський колега був першим з міністрів оборони, який прибув в Україну під час великомасштабної війни ще торік у березні.

"Сьогодні ми знову зустрілися на теренах України й узгодили подальші кроки для перемоги над країною-терористом", – додав Резніков.