Про це повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

"Остання військова підтримка Литви дляУкраїни - це кілька десятків зенітних установок L-70 із боєприпасами. Останні два тижні українські інструктори уЛитві брали участь у навчанні експлуатації цих гармат", - написав він.

"Після повернення в Україну вони навчатимуть іще більше українських операторів", - додав очільник литовського оборонного відомства.