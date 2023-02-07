Українських військових у Литві підготували до роботи з зенітними установками L-70
Українські інструктори протягом двох останніх тижнів проходили навчання в Литві, аби опанувати навички роботи з зенітними установками L-70
Про це повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.
"Остання військова підтримка Литви дляУкраїни - це кілька десятків зенітних установок L-70 із боєприпасами. Останні два тижні українські інструктори уЛитві брали участь у навчанні експлуатації цих гармат", - написав він.
"Після повернення в Україну вони навчатимуть іще більше українських операторів", - додав очільник литовського оборонного відомства.
- Наприкінці січня у Литві завершила навчання група українських мінометників.
- 19 січня стало відомо, що Україна отримає від Литви зенітні установки L-70 та два вертольоти Mi-8.
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