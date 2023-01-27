У Литві завершила навчання група українських мінометників
У Литві завершила навчання група українських військових. Вони опановували міномети калібру 60 міліметрів і нині повертаються на поле бою
Про це повідомили у збройних силах Литви.
"Військові навчались працювати з мінометами калібру 60 міліметрів, а зараз повертаються на поле бою, щоб боротися з російськими загарбниками. У вправних руках така зброя – ефективний засіб вогневої підтримки піхоти під час штурмових дій та проведення інших військових операцій, зокрема у в умовах міських боїв", – ідеться в повідомленні.
У збройних силах Литви додали, що незабаром підготують нову групу українських мінометників.
- 12 січня Литва пообіцяла передати Україні озброєння для боротьби з ворожими дронами.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.59Продаж 43.58
- Актуальне
- Важливе