У Литві завершила навчання група українських мінометників

Про це повідомили у збройних силах Литви.

"Військові навчались працювати з мінометами калібру 60 міліметрів, а зараз повертаються на поле бою, щоб боротися з російськими загарбниками. У вправних руках така зброя – ефективний засіб вогневої підтримки піхоти під час штурмових дій та проведення інших військових операцій, зокрема у в умовах міських боїв", – ідеться в повідомленні.

У збройних силах Литви додали, що незабаром підготують нову групу українських мінометників.

12 січня Литва пообіцяла передати Україні озброєння для боротьби з ворожими дронами.