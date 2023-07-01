В аеропорту Санкт-Петербурга загорівся літак, який мав летіти в Дубай
У п'ятницю, 30 червня, надзвичайна ситуація сталась в аеропорту Пулково, Санкт-Петербург
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Загорівся двигун літака, який повинен був виконати рейс Санкт-Петербург — Дубай. На місці довелось працювати пожежникам.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Евакуйовано 240 пасажирів літака.
У Росії в аеропорту загорівся літак. ВІДЕО:
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