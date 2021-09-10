"В Альянс - пару років і реформи": ексочільник МЗС Клімкін оцінив перспективи вступу України до ЄС та НАТО
Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що для вступу України в Європейський Союз знадобиться 10-15 років
Про це він розповів в коментарі LB.ua.
"Я вважаю, що реальний термін вступу, якщо ми будемо дуже амбітно, послідовно виконувати все, що потрібно для умов членства - це 10-15 років", - сказав Клімкін.
Ексміністр зазначив, що для набуття членства в НАТО необхідні пару років, реформи та наближення до стандартів.
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"Для цього потрібно кілька років. Є можливість і необхідність адаптуватися до стандартів НАТО... Англійську потрібно вивчити", - підсумував Клімкін.
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