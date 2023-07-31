В американському штаті Індіана сталася стрілянина на вечірці: одна людина загинула, 19 поранено
Масова стрілянина 30 липня на вуличній вечірці в американському місті Мансі, штат Індіана, призвела до загибелі однієї людини та щонайменше 19 поранених
Про це повідомляє Fox News.
Зазначається, що стрілянина сталася близько другої години ночі. За початковою інформацією, тоді у місті Мансі відбувалася "велика вечірка".
Поліція міста заявила в пресрелізі, що реальної загрози для громади не було, натомість правоохоронці не повідомляють, скільки саме людей поранено у результаті.
Однак офіційні особи меморіального госпіталю Health Ball при університеті Індіани в Мансі повідомили Associated Press, що 19 постраждалим надали допомогу у відділенні невідкладної допомоги з травмами. Також станом на ранок понеділка понад десять залишаються в лікарні у стабілізованому стані.
Одного загиблого чоловіка вдалося ідентифікувати - ним виявився 30-річний Джозеф Боннер.
Поліція зазначає, що через велику кількість жертв і характер інциденту вони звернулися до кількох агенцій за допомогою. Серед тих, хто надав допомогу, були поліцейські з сусіднього Ітона. Начальник поліції Ітона Джей Тернер назвав інцидент "масовою стріляниною".
- Увечері 29 липня у нідерландському місті Роттердам серед учасників літнього карнавалу сталася стрілянина. До лікарні шпиталізували трьох людей, серед яких - сам стрілець.
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