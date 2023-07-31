Про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що стрілянина сталася близько другої години ночі. За початковою інформацією, тоді у місті Мансі відбувалася "велика вечірка".

Поліція міста заявила в пресрелізі, що реальної загрози для громади не було, натомість правоохоронці не повідомляють, скільки саме людей поранено у результаті.

Однак офіційні особи меморіального госпіталю Health Ball при університеті Індіани в Мансі повідомили Associated Press, що 19 постраждалим надали допомогу у відділенні невідкладної допомоги з травмами. Також станом на ранок понеділка понад десять залишаються в лікарні у стабілізованому стані.

Одного загиблого чоловіка вдалося ідентифікувати - ним виявився 30-річний Джозеф Боннер.

Поліція зазначає, що через велику кількість жертв і характер інциденту вони звернулися до кількох агенцій за допомогою. Серед тих, хто надав допомогу, були поліцейські з сусіднього Ітона. Начальник поліції Ітона Джей Тернер назвав інцидент "масовою стріляниною".