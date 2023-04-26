Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

"На Капітолійському пагорбі урочисто презентовано двопартійний проєкт резолюції нижньої палати представників США "Щодо позиції палати представників стосовно умов перемоги України", - написала вона у фейсбук.

У проєкт резолюції підтверджується, що політика США полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення і відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року. Нижня Палата представників вважає, що мир після перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів.

Також йдеться про те, що США повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати виплату РФ репарацій Україні, допомогу світової спільноти у відновлені України, притягнути керівництва РФ до відповідальності за цю загарбницьку війну та аби відновити справедливість для жертв злочинів, скоєних РФ під час її вторгнення.