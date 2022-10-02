В Анкарі з'явився Український парк

Про це повідомив Укрінформ

В Анкарі в одному із центральних районів відкрили Український парк. Це вже не перша локація, присвячена Україні. У столиці Туреччини вже є Український проспект, а у 2021 році у рамках глобального екологічного проєкту Greening of the Planet ("Озеленення планети") тут висадили дерева та кущі, що символізують України.

Український парк , про закладання якого на цьому місці було домовлено понад три роки тому, натомість має символізувати подальше зміцнення українсько-турецької дружби.

"Україна є суверенною і незалежною державою, - сказав на відкритті парку Альпер Ташделен - мер столичного району Чанкая, де парк було відкрито. -Туреччина разом з усією міжнародною спільнотою виступила проти вторгнення Росії в Україну. Окупація незалежної держави суперечить міжнародному праву. Відкриваючи сьогодні цей парк, ми наголошуємо: війни не має бути, люди не повинні гинути, ми стоїмо за мир та незалежність. Кордони кожної суверенної держави потрібно поважати".

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