В Анкарі з'явився Український парк
У столиці Туреччини в одному з центральних районів відкрили Український парк, що має символізувати зміцнення українсько-турецької дружби
Про це повідомив Укрінформ
В Анкарі в одному із центральних районів відкрили Український парк. Це вже не перша локація, присвячена Україні. У столиці Туреччини вже є Український проспект, а у 2021 році у рамках глобального екологічного проєкту Greening of the Planet ("Озеленення планети") тут висадили дерева та кущі, що символізують України.
Український парк , про закладання якого на цьому місці було домовлено понад три роки тому, натомість має символізувати подальше зміцнення українсько-турецької дружби.
"Україна є суверенною і незалежною державою, - сказав на відкритті парку Альпер Ташделен - мер столичного району Чанкая, де парк було відкрито. -Туреччина разом з усією міжнародною спільнотою виступила проти вторгнення Росії в Україну. Окупація незалежної держави суперечить міжнародному праву. Відкриваючи сьогодні цей парк, ми наголошуємо: війни не має бути, люди не повинні гинути, ми стоїмо за мир та незалежність. Кордони кожної суверенної держави потрібно поважати".
- У Туреччині розкритикували Путіна за рішення про мобілізацію
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.68
Купівля 40.68Продаж 41.64
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.47
- Актуальне
- Важливе