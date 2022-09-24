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В Туреччині розкритикували Путіна за рішення про мобілізацію

24 вересня, 2022 субота
08:40
Світ Мевлют Чавушоглу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що рішення російського диктатора Володимира Путіна про мобілізацію віддаляє завершення війни РФ проти України

Про це повідомляє Anadolu.  

За словами Чавушоглу, рішення Путіна про мобілізацію не наближає закінчення війни в Україні.

"Ми виступаємо за діалог та переговори за участю президентів двох країн. Негативний вплив війни між РФ та Україною відчувають усі та у всіх областях", - сказав Чавушоглу. 

Він додав, що Туреччина й надалі докладатиме всіх зусиль для забезпечення справедливого та довгострокового миру між Москвою та Києвом.

  • 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб. 
  • 23 вересня речник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калин заявив, що Анкара не визнаватиме результати псевдореферендумів про приєднання Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей до Росії. 

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Росія
Володимир Путін
Туреччина
мобілізація
війна з Росією
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