В Авдіївці лишається 52 дитини та близько 2 тис. дорослих
До повномасштабного вторгнення Росії, в Авдіївці проживали 32 тисячі людей, зараз - близько двох тисяч, зокрема 52 дитини
Про це повідомили в facebook.
"Росіяни безперервно б’ють по Авдіївці. В місті не залишилося жодного вцілілого будинку, відсутні водопостачання, світло, газ, опалення. До повномасштабного вторгнення РФ в Авдіївці проживали 32 тисячі людей, зараз - близько двох тисяч, зокрема 52 дитини", - йдеться у дописі.
Зокрема зазначається, що авдіївські поліцейські вивезли з-під бомб родину з 5-річною дівчинкою, яка жила поруч з лінією фронту.
Додається, що сім’я з маленькою дитиною мешкала неподалік промзони, де вибухи не вщухають ні на мить. Крім того, правоохоронці евакуювали літню жінку, яка нещодавно втратила чоловіка.
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Додається, що попри постійні обстріли, деякі люди відмовляються виїжджати з міста, залишаються жити у темряві й страху. Правоохоронці їх підтримують, зокрема доставляють гуманітарну допомогу.
"Поліція закликає мешканців Авдіївки евакуюватися до більш безпечних місць, бо лишатися в місті, яке російська армія цинічно знищує, вкрай небезпечно", - йдеться у дописі.
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