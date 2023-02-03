На Донеччині окупанти планують віддати порожнє житло солдатам РФ і колаборантам, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Безгосподарче майно”, а саме так росіяни називають порожні оселі тих, хто виїхав з регіону через окупацію, з 1 травня планується передати “солдатам ЗС РФ” та колаборантам, які втратили майно через агресію Москви. Наразі окупаційна адміністрація готує законодавчу базу, аби легітимізувати захоплення майна. Проте вкотре зауважимо, що будь-які рішення окупантів не мають юридичної сили і є просто черговим міжнародним злочином", - пише ЦНС.