На Донеччині окупанти планують віддати порожнє житло солдатам РФ і колаборантам, - Центр нацспротиву
Гауляйтери тимчасово захоплених районів Донецької області оголосили про плани передати порожнє житло колаборантам та окупантам з армії РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Безгосподарче майно”, а саме так росіяни називають порожні оселі тих, хто виїхав з регіону через окупацію, з 1 травня планується передати “солдатам ЗС РФ” та колаборантам, які втратили майно через агресію Москви. Наразі окупаційна адміністрація готує законодавчу базу, аби легітимізувати захоплення майна. Проте вкотре зауважимо, що будь-які рішення окупантів не мають юридичної сили і є просто черговим міжнародним злочином", - пише ЦНС.
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