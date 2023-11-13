В Авдіївці лишаються два лікарі на понад 1,5 тис. жителів, - Барабаш

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

"Лікарня (в Авдіївці - ред.) постійно під обстрілами. У місті залишаються два лікарі і чотири медичні сестри. Вони, звичайно, надають допомогу, яку можуть за цих умов. Станом на початок листопада, в Авдіївці лишалася 1571 особа, але це – без урахування 16 заводчан, яких 7 листопада евакуювали з Авдіївського коксохімзаводу", - сказав Барабаш.

Він також зазначив, що у місті залишився один магазин, хоча до цього військового загострення (до 10 жовтня 2023 року - ред.) було шість.

"Загарбники спеціально били по магазинах і зруйнували три буквально за три дні. Просто до фундаменту рознесли. Ще два просто закрилися, бо їх теж обстрілювали дуже сильно", - наголосив начальник МВА.