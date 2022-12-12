Про це в ефірі Еспресо заявив керівник військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.

"Повної медичної допомоги ми не можемо надати. На сьогодні, в місті залишається всього один лікар - терапевт, чотири медсестри і чотири молодших медсестри. Зрозуміло що вони не можуть зашити, бо не можуть провести операцію навіть нескладну через відсутність анестезіолога", - зазначив він.

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Барабаш нагадав, що у міста нема світла, тепло через буржуйки.

"Вони намагаються підтримувати санітарію і у них це дуже якісно виходить. Медики - це герої нашого міста.. Бували випадки, коли було декілька важких поранених і було розуміння, що були б можливість і час - людина могла вижити, але ми їх не довозили до лікарень інших громад", - підсумував очільник ВА.