В Авдіївці залишається близько 1800 цивільних, - голова ВА Барабаш
В Авдіївці на Донеччині станом на 19 травня перебувають 1754 людини
Про це повідомив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері Еспресо.
"1754 особи залишаються в місті - це офіційна цифра. Але реальна, може, на 30 - 40 людей більша", - зауважив він.
За словами Віталія Барабаша, людей рахують, коли ті пишуть заяви на отримання гумдопомоги, проте близько 30 - 50 містян принципово не отримують допомоги.
"Тобто близько 1800 людей іще залишається", - підсумував голова ВА.
- 15 травня окупанти завдали авіаудару по Авдіївці, унаслідок якого загинули щонайменше дві жінки та двоє чоловіків. Віталій Барабаш закликав місцевих евакуюватися.
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