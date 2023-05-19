Про це повідомив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері Еспресо.

"1754 особи залишаються в місті - це офіційна цифра. Але реальна, може, на 30 - 40 людей більша", - зауважив він.

За словами Віталія Барабаша, людей рахують, коли ті пишуть заяви на отримання гумдопомоги, проте близько 30 - 50 містян принципово не отримують допомоги.

"Тобто близько 1800 людей іще залишається", - підсумував голова ВА.