В Австралії померла 95-річна жінка, яку поліцейські вдарили електрошокером

Про це повідомляє Sky News.

Інцидент стався тиждень тому у населеному пункті Кума, Новий Південний Уельс, у будинку для людей похилого віку, де проживала 95-річна Клер Ноуленд, що страждала на деменцію.

У Ноуленд помітили ніж. Двоє поліцейських і персонал спробували розрядити ситуацію, після чого жінка почала наближатися до поліціянтів і отримала удар електрошокером.

Повідомлялось, що 95-річну жінку вдарили двічі - в груди та спину. Внаслідок цього Вікторія Ноуленд впала та отримала перелом черепа, стався крововилив у мозок.

"З великим сумом ми підтверджуємо смерть 95-річної Клер Ноуленд. Місіс Ноуленд мирно померла в лікарні сьогодні після 7 години вечора в оточенні родини та близьких. Наші думки та співчуття залишаються з тими, кому пощастило знати, любити та бути коханими для місіс Ноуленд", - йдеться у сьогоднішній заяві поліції Нового Південного Уельсу.

Поліціянту Крістіану Вайту, який завдав удару електрошокером, наказано постати перед судом 5 липня. Його звинувачують у необережному завданні тяжких тілесних ушкоджень та нападі, що спричинив фактичне тілесне ушкодження.

Вайта відсторонили від виконання службових обов’язків зі збереженням заробітної плати. Він залишається під внутрішнім розслідуванням поліції.