В Австрії скасували безкоштовний проїзд для біженців із України
З 1 листопада в Австрії скасували безкоштовний проїзд для українських біженців
Про це повідомляє Посольство України в Австрії.
Так, із початку поточного місяця змінюються правила проїзду для українців залізничним транспортом Австрії (ÖBB). Українці, які вже перебувають в Австрії, мають купувати квитки на потяги. Виключення - лише для тих, хто прибуває до країни вперше.
"З 1 листопада 2022 року безкоштовний квиток для поїздів Австрійською федеральною залізницею (ÖBB) буде доступний одноразово під час першого в’їзду в Австрію (потяги з Бржецлава, Братислави чи Хедьєшалома до пункту призначення в Австрії або для проїзду транзитом через територію Австрії). "Квиток для українців, які прибули вперше" (Erstankunft Ukraine-Ticket) надаватиметься всім особам з українським паспортом, які прибувають з України через кордони Чехії, Словаччини та Угорщини", - повідомили в посольстві й уточнили, що цей квиток дійсний протягом 24 годин з моменту видачі для здійснення поїздки до пункту призначення в Австрії або до прикордонних станцій у напрямку Німеччини, Швейцарії або Італії у 2-му класі потягів ÖBB.
Також із 1 листопада стає платним проїзд у громадському транспорті Відня.
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