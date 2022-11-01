Про це повідомляє Посольство України в Австрії.

Так, із початку поточного місяця змінюються правила проїзду для українців залізничним транспортом Австрії (ÖBB). Українці, які вже перебувають в Австрії, мають купувати квитки на потяги. Виключення - лише для тих, хто прибуває до країни вперше.

"З 1 листопада 2022 року безкоштовний квиток для поїздів Австрійською федеральною залізницею (ÖBB) буде доступний одноразово під час першого в’їзду в Австрію (потяги з Бржецлава, Братислави чи Хедьєшалома до пункту призначення в Австрії або для проїзду транзитом через територію Австрії). "Квиток для українців, які прибули вперше" (Erstankunft Ukraine-Ticket) надаватиметься всім особам з українським паспортом, які прибувають з України через кордони Чехії, Словаччини та Угорщини", - повідомили в посольстві й уточнили, що цей квиток дійсний протягом 24 годин з моменту видачі для здійснення поїздки до пункту призначення в Австрії або до прикордонних станцій у напрямку Німеччини, Швейцарії або Італії у 2-му класі потягів ÖBB.

Також із 1 листопада стає платним проїзд у громадському транспорті Відня.

Болгарія продовжила програму перебування для біженців з України на необмежений термін.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb