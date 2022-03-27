Про це повідомляє Міністерство оборони Азербайджану, - інформує Еспресо.TV.



"Міноборони Азербайджану закликає Міноборони РФ відповідно до положень тристоронньої заяви забезпечити повне виведення залишків вірменської армії та незаконних вірменських збройних формувань з визнаних міжнародною спільнотою територій Азербайджану, не представляти у спотвореній формі пересування збройних сил Азербайджану в межах суверенних територій нашої країни, не використовувати вираз "Нагірний Карабах" та правильно вказувати назву територій Азербайджану", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Азербайджан звинуватив Вірменію у недотриманні мирної угоди від 2020 року.

Міноборони РФ повідомило, що Збройні сили Азербайджану зайшли до зони відповідальності російського "миротворчого контингенту" в Карабаху.

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