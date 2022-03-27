В Азербайджані немає територіально-адміністративної одиниці "Нагорний Карабах". Баку нагадав Росії, що це його земля
Міноборони Азербайджану закликає Міноборони РФ відповідно до положень тристоронньої заяви забезпечити повне виведення залишків вірменської армії та незаконних вірменських збройних формувань з визнаних міжнародною спільнотою територій Азербайджану
Про це повідомляє Міністерство оборони Азербайджану, - інформує Еспресо.TV.
"Міноборони Азербайджану закликає Міноборони РФ відповідно до положень тристоронньої заяви забезпечити повне виведення залишків вірменської армії та незаконних вірменських збройних формувань з визнаних міжнародною спільнотою територій Азербайджану, не представляти у спотвореній формі пересування збройних сил Азербайджану в межах суверенних територій нашої країни, не використовувати вираз "Нагірний Карабах" та правильно вказувати назву територій Азербайджану", - сказано у повідомленні.
- Нагадаємо, Азербайджан звинуватив Вірменію у недотриманні мирної угоди від 2020 року.
- Міноборони РФ повідомило, що Збройні сили Азербайджану зайшли до зони відповідальності російського "миротворчого контингенту" в Карабаху.
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