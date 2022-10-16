В Білорусі затримали кілька людей, які начебто готували теракти за наказом опозиції
Працівники МВС Білорусі затримали декілька людей, які начебто готували теракти за наказом опозиційного Об'єднаного перехідного кабінету
Про це заявляє Міністерство внутрішніх справ Білорусі у своєму телеграмі.
За словами МВС Білорусі "терористів" завербувало опозиційне об'єднання колишніх силовиків "BYPOL" та Об'єднаний перехідний кабінет Світлани Тихановської.
Правоохоронці заявляють, що проєкт має назву "План Перамога", в рамках якого "терористи" отримували завдання "закладати бомби", а також "інструкції" де брати запальні суміші. У МВС зазначили, начебто затримані зізналися у скоєному та готові співпрацювати з правоохоронними органами.
Заступник міністра внутрішніх справ Білорусі та начальник кримінальної міліції Геннадій Казакевич заявив, що це "проєкт західних спецслужб, який щедро фінансують та просувають вже довгий час". Він також заявив, що в рамках проєкту планують повалення наразі чинного режиму Лукашенка, і що до цього "причетні" Польща та Україна.
"Цей проєкт передбачає насильницьке повалення державної влади в Білорусі. Учасники незаконних збройних формувань в рамках цього проєкту проходять навчання на території Польщі та отримують бойовий досвід на території України", - сказав Казакевич.
- Раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська запропонувала президенту України Володимиру Зеленському створити альянс з Об'єднаним перехідним кабінетом Білорусі.
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