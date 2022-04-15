В діях російських військових в Україні є всі ознаки геноциду українського народу, - адвокат
Адвокат Микола Полозов розповів, що всі дії російських військових в Україні класифікуються як акти геноциду проти українського народу
Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV
“Насамперед потрібно розуміти, що таке геноцид. Геноцид - це навмисне вбивство великої кількості людей, в тому числі з цілях ідеології. В Україні ми бачимо всі ознаки геноциду з боку російської влади. По-перше, існує ідеологічне пояснення знищення українців. Вони про це відкрито говорять в своїх ЗМІ. По-друге, ми бачили наслідки страшних звірств російської армії, які відбувались в Київській області та інших окупованих областях України.”, - пояснив Полозов
“Дії російських військових в Україні є прямим геноцидом українського народу. Остаточне рішення по визначенню дії російських військових в Україні буде приймати Міжнародний кримінальний суд, або спеціально створений трибунал. На даний час відбувається збір прямих доказів та свідчень того, що тут відбулося. Я впевнений, що одним із пунктів звинувачення буде вчинення актів геноциду проти українського народу.”, - додав Полозов
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