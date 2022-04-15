В діях російських військових в Україні є всі ознаки геноциду українського народу, - адвокат

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV



“Насамперед потрібно розуміти, що таке геноцид. Геноцид - це навмисне вбивство великої кількості людей, в тому числі з цілях ідеології. В Україні ми бачимо всі ознаки геноциду з боку російської влади. По-перше, існує ідеологічне пояснення знищення українців. Вони про це відкрито говорять в своїх ЗМІ. По-друге, ми бачили наслідки страшних звірств російської армії, які відбувались в Київській області та інших окупованих областях України.”, - пояснив Полозов



Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 14 квітня визнала війну Росії проти України геноцидом української нації. Документ підтримали 363 народних депутати

13 квітня Байден визнав війну в Україні геноцидом і назвав Путіна диктатором.

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив слова Джо Байдена, який заявив, що воєнні дії Путіна – це геноцид.

Заступниця держсекретаря США з політичних питань переконує, що коли будуть зібрані усі необхідні докази, Сполучені Штати визнають геноцид проти українців на офіційному рівні.

Полозов наголосив, що сукупність доказів про злочини РФ в Україні свідчить про планомірне знищення громадян України по національним та етнічним ознакам зі сторони російських військових.“Дії російських військових в Україні є прямим геноцидом українського народу. Остаточне рішення по визначенню дії російських військових в Україні буде приймати Міжнародний кримінальний суд, або спеціально створений трибунал. На даний час відбувається збір прямих доказів та свідчень того, що тут відбулося. Я впевнений, що одним із пунктів звинувачення буде вчинення актів геноциду проти українського народу.”, - додав Полозов