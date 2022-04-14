Рада визнала війну РФ в Україні геноцидом українського народу
Верховна Рада на засіданні 14 квітня визнала війну Росії проти України геноцидом української нації. Документ підтримали 363 народних депутати
Про це повідомляє нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Заява Ради №7276 "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні" зареєстрована в парламенті 11 Квітня. У документі підкреслюється, що керівництво Росії неодноразово заявляло, що однією з цілей розв'язаної ними війни є так звана "денацифікація" України, а під "нацистами" Кремль має на увазі тих, хто говорить по-українськи, відчуває себе українцем і прагне жити в незалежній Українській країні.
"Очевидно, що росіяни відмовляють українцям у самому праві на самовизначення, що є основоположним принципом міжнародного правопорядку", – йдеться в постанові.
Також Рада звернулася до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання вчинення Росією геноциду українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України.
- 13 квітня Байден визнав війну в Україні геноцидом і назвав Путіна диктатором.
- Президент України Володимир Зеленський високо оцінив слова Джо Байдена, який заявив, що воєнні дії Путіна – це геноцид.
- Заступниця Держсекретаря США з політичних питань переконує, що коли будуть зібрані усі необхідні докази, Сполучені Штати визнають геноцид проти українців на офіційному рівні.
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