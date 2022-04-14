Рада визнала війну РФ в Україні геноцидом українського народу

Про це повідомляє нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Заява Ради №7276 "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні" зареєстрована в парламенті 11 Квітня. У документі підкреслюється, що керівництво Росії неодноразово заявляло, що однією з цілей розв'язаної ними війни є так звана "денацифікація" України, а під "нацистами" Кремль має на увазі тих, хто говорить по-українськи, відчуває себе українцем і прагне жити в незалежній Українській країні.

"Очевидно, що росіяни відмовляють українцям у самому праві на самовизначення, що є основоположним принципом міжнародного правопорядку", – йдеться в постанові.



Також Рада звернулася до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання вчинення Росією геноциду українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України.