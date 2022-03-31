В Дніпрі ситуація більш-менш стабільна, місто приймає велику кількість біженців, – депутат районної Дніпровської ради

Про це він сказав в етері Espreso TV.



"Дніпровщина та саме Дніпро на сьогодні залишається найбільш стабільним регіоном. В нас дуже велика кількість переселенців, сьогодні підраховували – один лише волонтерський центр прийняв уже 5 тис. переселенців. Тож сьогодні ми дуже потребуємо гуманітарної допомоги", – сказав Медвідь.



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Також депутат додав, що у місті багато переселенців, які переїжджають не вперше. "Спершу вони їхали з Донеччини до Ірпеня, наприклад, тепер їм довелось їхати до Дніпра. Загалом ситуація краща ніж на Донеччині. На заправках є бензин, також є харчові продукти", – підсумував він.



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