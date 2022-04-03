В Дніпрі ситуація спокійна, за винятком постійних тривог через ракетні удари, – пресофіцер окремої бригади ТрО Дніпра
Андрій Рудик зауважив, що ситуація з гуманітарними потребами контрольована
Про це він повідомив в етері Espreso TV.
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Рудик додав, що посилення загрози ракетних ударів РФ чинить, аби тиснути психологічно на українське суспільство, а також для руйнування інфраструктурних об’єктів: "Більшість ракет українська війська збивають", – зауважив він.
Також пресофіцер зазначив, що в Дніпрі руйнувань житлових будинків немає.
"Ситуація з продуктами контрольована, також з цінами все гаразд. Настрої в людей патріотичні, вони повертаються до міста. Місто та область готові до оборони в разі нової атаки", – сказав Рудик.
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