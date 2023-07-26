В Еквадорі масові бунти у в’язницях: загинули 18 засуджених

Про це повідомляє The Guardian.

Сутички почались в суботу у одній з найбільш небезпечних в'язниць країни Penitenciaría del Litoral, що у місті Гуаякіль. Ув'язнені використовували навіть вогнепальну зброю та вибухові пристрої.

Крім цього, бунти вирують і в 13 інших в'язницях – там взяли в полон 96 правоохоронців, а ув'язнені оголосили голодування, вимагаючи покращення санітарних умов та харчування.

"На цю мить підтверджено смерть 18 ув'язнених після зіткнень, зареєстрованих із суботи. Постраждали 10 людей, в тому числі один поліцейський", - повідомила прокуратура країни.

У відповідь на це президент Еквадору Гільєрмо Лассо оголосив надзвичайний стан у в’язницях країни на 60 днів і дозволив збройним силам відновити контроль над місцями позбавлення волі.

Інші випадки у в'язницях

У червні 2023 року у в'язниці, розташованій неподалік столиці Гондурасу, відбувся бунт, під час якого щонайменше 41 жінка була вбита, а деякі з них загинули внаслідок смертельних опіків.

У 2017 році у Гватемалі сталося масове заворушення в жіночій тюрмі, коли ув'язнені підпалили матраци на знак протесту проти зґвалтувань та інших видів жорстокого поводження у переповненій установі. Від диму та вогню загинула 41 дівчина.

Ще одна тюремна катастрофа сталася в Гондурасі у 2012 році в пенітенціарній колонії Комаягуа, де 361 ув'язнений загинув під час пожежі. Більшість жертв не були звинувачені або засуджені за злочини.