В Еквадорі стався землетрус магнітудою 6.8, щонайменше 16 людей загинули

Про це пишуть CNN.

За даними Геологічної служби США, у суботу вдень підземні поштовхи сталися поблизу південного міста Балао і мали глибину понад 65 км. Щонайменше 16 людей загинули внаслідок землетрусу магнітудою 6,8 балів, що стався на півдні Еквадору.

За оцінками, 381 людина отримала поранення в результаті землетрусу, повідомив Генеральний секретаріат з питань комунікації президента Еквадору у своєму офіційному акаунті у твіттері.

У провінції Ель-Оро загинули щонайменше 11 осіб. Ще щонайменше одна людина загинула в провінції Асуай. У попередній заяві влада повідомила, що людина в Асуаї загинула, коли стіна обвалилася на автомобіль, і що щонайменше троє жертв в Ель-Оро загинули, коли впала вежа з камерами спостереження.