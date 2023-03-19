В Еквадорі стався землетрус магнітудою 6.8, щонайменше 16 людей загинули
У суботу вдень в Еквадорі стався потужний землетрус магнітудою 6.8, щонайменше 16 людей загинули внаслідок явища на півдні країни
Про це пишуть CNN.
За даними Геологічної служби США, у суботу вдень підземні поштовхи сталися поблизу південного міста Балао і мали глибину понад 65 км. Щонайменше 16 людей загинули внаслідок землетрусу магнітудою 6,8 балів, що стався на півдні Еквадору.
За оцінками, 381 людина отримала поранення в результаті землетрусу, повідомив Генеральний секретаріат з питань комунікації президента Еквадору у своєму офіційному акаунті у твіттері.
У провінції Ель-Оро загинули щонайменше 11 осіб. Ще щонайменше одна людина загинула в провінції Асуай. У попередній заяві влада повідомила, що людина в Асуаї загинула, коли стіна обвалилася на автомобіль, і що щонайменше троє жертв в Ель-Оро загинули, коли впала вежа з камерами спостереження.
- Нагадаємо, вдруге за місяць на південну частину Африки обрушився циклон "Фредді", повідомляється про щонайменше 438 загиблих.
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