В "Енергоатомі" пояснили, чим загрожує знеструмлення ЧАЕС

Про це повідомляють в "Енергоатомі".



Відомо, що в сховищі відпрацьованого ядерного палива зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок, які потребують постійного охолодження. А воно можливе тільки при наявності електропостачання.



"Якщо ж його не буде, то насоси не будуть виробляти охолодження. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин в навколишнє середовище. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи", – йдеться в повідомленні.



Крім того, без електрики не працює вентиляція на об'єкті, і весь персонал може отримати небезпечну дозу випромінювання. Також не працює система пожежогасіння, і це великий ризик при пожежі, яка може статися внаслідок влучання снаряда.



"Наразі тривають бойові дії, а це унеможливлює проведення ремонтних робіт та відновлення енергоживлення", – додають у повідомленні.

Нагадаємо, 7 березня повідомлялось, що на захопленій Чорнобильській АЕС і у зоні відчуження російські військові порушують вимоги радіаційної безпеки.

9 березня МАГАТЕ перестав отримувати дані від системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС.

9 березня також стало відомо, що в результаті ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС.