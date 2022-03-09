В "Енергоатомі" пояснили, чим загрожує знеструмлення ЧАЕС
Чорнобильська атомна електростанція та інші ядерні об'єкти зони відчуження знеструмлені через пошкодження високовольтної лінії. Тривала відсутність електрики може призвести до виходу радіації зі сховища відпрацьованого ядерного палива
Про це повідомляють в "Енергоатомі".
Відомо, що в сховищі відпрацьованого ядерного палива зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок, які потребують постійного охолодження. А воно можливе тільки при наявності електропостачання.
"Якщо ж його не буде, то насоси не будуть виробляти охолодження. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин в навколишнє середовище. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи", – йдеться в повідомленні.
Крім того, без електрики не працює вентиляція на об'єкті, і весь персонал може отримати небезпечну дозу випромінювання. Також не працює система пожежогасіння, і це великий ризик при пожежі, яка може статися внаслідок влучання снаряда.
"Наразі тривають бойові дії, а це унеможливлює проведення ремонтних робіт та відновлення енергоживлення", – додають у повідомленні.
- Нагадаємо, 7 березня повідомлялось, що на захопленій Чорнобильській АЕС і у зоні відчуження російські військові порушують вимоги радіаційної безпеки.
- 9 березня МАГАТЕ перестав отримувати дані від системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС.
- 9 березня також стало відомо, що в результаті ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС.
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