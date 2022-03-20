В Енергодарі, де окупанти викрали заступника мера, пройшов мітинг з вимогою його звільнити
Біля міськради Енергодару зібралися сотні містян з українськими прапори, які скандували "Свободу Самойдюку!"
Про це повідомляє Енергоатом, передає "Еспресо. TV.
"В Енергодарі, де російські військові викрали першого заступника мера Івана Самойдюка, проходить мітинг з вимогою його звільнити", - йдеться у повідомленні.
За даними мера Енергодара Дмитра Орлова, щонайменше півтори тисячі енергодарців миттєво відгукнулися на заклик і менш ніж за годину зібралися біля виконкому на мирну акцію протесту. Вони прийшли сказати "Ні! " свавіллю окупантів та вкотре затвердити безсумнівну істину, що Енергодар був і завжди лишатиметься Україною!
Попри виключно мирний характер акції, під кінець, коли люди почали розходитися по домівках, приїхали російські військові та намагалися захопити кількох учасників заходу й запхати їх в автівку. Але сотні людей стали щільною стіною та буквально відбили своїх земляків! Відтак окупанти почали стріляти у повітря, а далі були змушені полишити свої спроби ув’язнити мирних громадян.
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