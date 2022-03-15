В Енергодарі окупанти зруйнували пам'ятник Героям Небесної Сотні
Пам’ятник складався з герба України та двох стел на яких писало: "Слава Україні! Героям Слава".
Відповідне відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко, передає "Еспресо. TV".
"Рашиські вбивці в Енергодарі зруйнували пам'ятник Героям Небесной Сотні", - підписав відео Андрій Цаплієнко.
На відео видно, як броньованою машиною окупанти заїхали в пам’ятник, який повалився.
- Нагадаємо, Енергодарський телеканал відмовився співпрацювати з окупантами та припинив мовлення
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