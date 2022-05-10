В ЄС готують випуск спеціальних боргових паперів на €10 млрд євро для підтримки України, – ЗМІ

Про це, посилаючись на інформацію від трьох європейських дипломатів, пише Politico.

Офіційно про цей план буде оголошено 18 травня. Він буде схожий на програму SURE, яка використовувалася під час пандемії для збору коштів для тимчасових безробітних.

Видання нагадує, за даними українського уряду та МВФ, Україні потребує щомісячну підтримку на рівні 5 млрд євро – ці кошти мають піти на соціальні витрати, а також на військові витрати.

Тобто, на найближчі три місяці Україна потребує 15 млрд євро. Третину з цієї суми обіцяють надати Сполучені Штати.

6 травня Єврокомісія поінформувала послів ЄС про план подолання цього розриву, який представляє собою випуск боргових паперів ЄК на основі гарантій, наданих країнами ЄС. Показово, що ЄК заявила про необхідність отримання гарантій на 25 мільярдів євро, що дозволить залучити для України, у випадку необхідності, до 100 мільярдів євро.

Як повідомляють джерела видання, кілька країн, зокрема Німеччина, Австрія та Греція, попросили ЄК надати альтернативні варіанти фінансування, а президент Франції хоче винести це питання на обговорення глав держав і урядів наприкінці травня.

Відзначимо, що 9 травня запущено ще одну важливу програму допомоги Україні – президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз, який передбачає спрощену процедуру надання озброєння та закриття інших потреб для нашої країни.

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