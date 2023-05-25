В Естонії пропонують дозволити керувати танками та бойовими машинами з водійським посвідченням категорії B

Про це пише видання err.ee.

Проєкт документа передбачає надання права керування танками й бойовими машинами військовослужбовцю, який досяг 18 років і має право керувати автотранспортним засобом категорії В.

У пояснювальному листі до проєкту вказано, що танкам і бойовій машині дозволяється рухатися зі швидкістю до 50 км/год, що знижує ризик для співучасників дорожнього руху.

Коли документ набуде чинності, військовослужбовцям Естонії не потрібно буде проходити навчання за правилами водіння транспортних засобів категорій C або D. Військовослужбовців одразу відправлятимуть на курси, які проводяться силами оборони Естонії, що економить у середньому шість місяців навчання.