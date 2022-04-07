В Естонії затримала керівників російської інформагенції Sputnik за порушення санкцій
Естонська поліція безпеки затримала очільників російського інформаційного агентства Sputnik Олену та Маті-Дмитра, їх підозрюють у порушенні міжнародних санкцій
Про це повідомляє Delfi.
Згідно з матеріалами кримінальної справи, яку було порушено ще торік, естонська поліція безпеки підозрює Олену і Маті-Дмитра (прізвища не називаються, але за даними порталу йдеться про Олену Черишеву та Маті-Дмитра Терестала, - ред.), у тому, що вони через портал Sputnik Media надали підсанкційній особі 35 тис. євро.
Кошти мали походження з РФ.
Також підозрювані продовжили керувати порталом попри запроваджені 1 березня 2022 року санкції ЄС. Обом висунута підозра.
Слідство у справі веде поліція безпеки під керівництвом Державної прокуратури.
- Нагадаємо, Естонія передала Україні велику партію військової допомоги.
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