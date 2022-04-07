В Естонії затримала керівників російської інформагенції Sputnik за порушення санкцій

Про це повідомляє Delfi.



Згідно з матеріалами кримінальної справи, яку було порушено ще торік, естонська поліція безпеки підозрює Олену і Маті-Дмитра (прізвища не називаються, але за даними порталу йдеться про Олену Черишеву та Маті-Дмитра Терестала, - ред.), у тому, що вони через портал Sputnik Media надали підсанкційній особі 35 тис. євро.



Кошти мали походження з РФ.



Також підозрювані продовжили керувати порталом попри запроваджені 1 березня 2022 року санкції ЄС. Обом висунута підозра.



Слідство у справі веде поліція безпеки під керівництвом Державної прокуратури.

Нагадаємо, Естонія передала Україні велику партію військової допомоги.