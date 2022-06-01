У європейських політиків нарешті почалась революція свідомості: вони зрозуміли, що торгівля не може замінити принципи людяності, — дипломат Огризко
Дипломат Володимир Огризко переконаний, Європа переходить від слів до конкретних дій. Уже незабаром в ЄС рішення прийматиме кваліфікована більшість, а поодинокі "проти" санкцій для РФ від країн на кшталт Угорщини не будуть сприйняті
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"У західних політиків нарешті відбувається революція свідомості: вони нарешті зрозуміли, що торгівля не може замінити принципи моралі, людяності, допомоги іншому. В іншому випадку світ повернеться до джунглів, де справді переможе той, у кого сокира чи щось більше. Тож путінська війна в Україні стала серйозним каталізатором цінностей, які так красиво звучать з часів французької буржуазної революції", – наголосив Огризко.
Дипломат також зауважив, що світ на порозі того, що Євросоюз перейде від розмов до справи й усі рішення буде приймати кваліфікована більшість, а поодинокі вето країн на зразок Угорщини не будуть чинними.
"Скоро всякі свої вето Угорщина зможе хіба що повішати собі в рамку на стіні, вона буде дивитись на них і згадувати, що сама спровокувала процес поступу Європи. А Європа рухається вперед, хоч не так швидко, як би нам хотілось, але це на руку Україні", – сказав він.
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