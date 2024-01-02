В Європі розробляють план допомоги Україні на випадок перемоги Трампа у США, - The Times
Велика Британія та інші європейські країни розробляють стратегію допомоги України на випадок перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США і втрати підтримки з боку Вашингтона
Про це повідомляє The Times.
За словами джерела видання, в Європі активно намагаються збільшити виробництво зброї для допомоги Україні та стримування Росії принаймні впродовж року, незалежно від підтримки США. Окремі члени британського уряду переконані, що для перемоги України над Росією потрібен час і Європа має бути готова допомогти Києву озброєннями у разі перемоги на президентських виборах Дональда Трампа і втрати підтримки США.
Співрозмовник видання зазначив, що Володимир Путін робить ставку на Трампа, "однак Європа прокручує шестерні, щоб зробити це без США, якщо Трамп спробує висмикнути вилку з розетки".
"Чи може континентальна Європа дозволити собі відступити лише тому, що Трамп сказав, що більше не буде допомоги від США? Гадаю, більшість розуміє, що Путіну не можна дозволити перемогти, адже наслідки для європейської безпеки будуть серйозними", – додав високопосадовець з британського уряду.
За його словами, один зі способів перемоги – "розтягнути" армію РФ настільки тонко, щоб російський диктатор був змушений здатися. Адже яким би не був больовий поріг російського диктатора, він не може продовжувати війну нескінченно довго.
"Навряд чи у 2024 році буде великий прорив. Це час для того, щоб розтягнути Путіна на 2025 рік і далі – фактично викрити його блеф та перевірити його рішучість", – стверджує джерело видання.
Як зазначає The Times, на думку деяких західних посадовців, Україна може продовжувати втримувати свою територію без підтримки США. Вони переконані, що у довгостроковій перспективі набагато легше утримувати Україну, обороняючись і захищаючи здобутки, яких вона досягла, ніж переходити у наступ.
Керівники британської військової розвідки вважають, що Україна не зможе перемогти у війні з Росією у 2024 році, оскільки Київ не має ані живої сили, ані зброї для великого прориву на полі бою.
Водночас зазначає видання, російські військові також не мають сил, щоб розпочати масштабний контрнаступ, здатний прорвати українську оборону.
- 31 грудня Джо Байден опублікував головні досягнення США за 2023 рік, серед яких є допомога Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.15 Купівля 38.15Продаж 39
- EUR Купівля 42.02Продаж 43.16
- Актуальне
- Важливе