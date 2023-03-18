В ГУР дізналися, як відреагували "вежі" Кремля на рішення про арешт Путіна
Після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Володимира Путіна в Кремлі почали шукати заміну російському диктатору
Про це представний Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив у етері національного телемарафону.
"У "вежах" Кремля все більше незадоволення від того, що відбувається. Все більш похмуре усвідомлення перспектив, а саме геополітичної катастрофи режиму Путіна. І так, вже мова йде про пошук наступника Путіна, і шукає його вже не Путін", - розповів Юсов.
Він також звернув увагу, що після рішення Гааги, російські пропагандисти оминули його увагою.
"Сам факт обговорення цієї новини навіть для зазомбованого населення РФ був би дивним і занадто тривожним дзвінком. Бо розповідати, що "спецоперація" йде за планом, а потім отримати розшук і припис до арешту від МКС - навіть Соловйову і Скабєєвій буде важко ці речі поєднати між собою", - переконаний Юсов.
- 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.
- Президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.99
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 41.11
- Актуальне
- Важливе