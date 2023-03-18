Про це представний Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив у етері національного телемарафону.

"У "вежах" Кремля все більше незадоволення від того, що відбувається. Все більш похмуре усвідомлення перспектив, а саме геополітичної катастрофи режиму Путіна. І так, вже мова йде про пошук наступника Путіна, і шукає його вже не Путін", - розповів Юсов.

Він також звернув увагу, що після рішення Гааги, російські пропагандисти оминули його увагою.

"Сам факт обговорення цієї новини навіть для зазомбованого населення РФ був би дивним і занадто тривожним дзвінком. Бо розповідати, що "спецоперація" йде за планом, а потім отримати розшук і припис до арешту від МКС - навіть Соловйову і Скабєєвій буде важко ці речі поєднати між собою", - переконаний Юсов.