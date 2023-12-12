В Індії остаточно скасували особливий статус для Кашміру

Про це повідомляє Associated Рress.

Конституційна колегія Верховного суду ухвалила, що особливий статус регіону був "тимчасовим рішенням", а його скасування у 2019 році – конституційно обґрунтованим.

Таким чином, регіон, що був напівавтономним з окремою конституцією та успадкованим захистом прав на землю та робочі місця, буде розділений на дві федеральні території - Ладах та Джамму і Кашмір, якими керуватиме безпосередньо центральний уряд країни. Штат утратив свій прапор, кримінальний кодекс і конституцію.

Голова Верховного суду Дхананджая Єшвант Чандрачуд заявив, що уряд пообіцяв відновити державність Джамму і Кашміру і має зробити це якомога швидше. Ладах залишиться федеральною територією.

Він також наказав виборчій комісії країни провести місцеві парламентські вибори в регіоні до 30 вересня 2024 року.

Кашмір - єдиний штат Індії, населений переважно мусульманами. Значна частина жителів штату виступає за приєднання до Пакистану. Радикально налаштовані особи постійно поповнюють лави збройних формувань, що намагаються за допомогою насильницьких дій домогтися виходу штату зі складу Індії. У відповідь на це індійська влада жорстко придушує будь-які прояви сепаратизму, застосовуючи армію та сили безпеки. Суперечка за контроль над Кашміром уже тричі призводила до воєн між Пакистаном та Індією.