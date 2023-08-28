В Індії стався вибух на нелегальній фабриці петард: загинули 7 людей

Про це пише Hindustan Times із посиланням на пресслужбу місцевого відомства пожежної охорони.

Зазначається, що вибух стався у двоповерховому будинку в районі Нілгундж у Дуттапукарі. Місцеві жителі стверджують, що незаконна фабрика піротехніки знаходилась прямо у житловому будинку. Власниця отримала важкі поранення.

Повідомляється, що це не перший подібний інцидент у Західній Бенгалії, тож уряд штату звинувачують у тому, що він не вжив достатніх заходів для припинення незаконного виробництва петард.

Поліція повідомила про смерть щонайменше семи людей внаслідок потужного вибуху. Ще декілька містян отримали поранення.

Вибух частково зруйнував три будівлі та сильно пошкодив ще три неподалік.