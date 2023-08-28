В Індії стався вибух на нелегальній фабриці петард: загинули 7 людей
Увечері неділі, 27 серпня, в індійському штаті Західна Бенгалія стався вибух на фабриці з виробництва петард, внаслідок чого загинули щонайменше семеро людей, кілька отримали поранення
Про це пише Hindustan Times із посиланням на пресслужбу місцевого відомства пожежної охорони.
Зазначається, що вибух стався у двоповерховому будинку в районі Нілгундж у Дуттапукарі. Місцеві жителі стверджують, що незаконна фабрика піротехніки знаходилась прямо у житловому будинку. Власниця отримала важкі поранення.
Повідомляється, що це не перший подібний інцидент у Західній Бенгалії, тож уряд штату звинувачують у тому, що він не вжив достатніх заходів для припинення незаконного виробництва петард.
Поліція повідомила про смерть щонайменше семи людей внаслідок потужного вибуху. Ще декілька містян отримали поранення.
Вибух частково зруйнував три будівлі та сильно пошкодив ще три неподалік.
- Також напередодні у південному індійському місті Мадурай в штаті Тамілнад у вагоні потяга вибухнув газовий балон, який використовували пасажири для приготування напоїв. Внаслідок пожежі загинули 9 людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.81 Купівля 37.81Продаж 38.68
- EUR Купівля 41.02Продаж 42.17
- Актуальне
- Важливе