В Індії у вагоні потяга вибухнув газовий балон: загинули 9 людей
У суботу, 26 серпня, у південному індійському місті Мадурай в штаті Тамілнад у вагоні потяга вибухнув газовий балон, який використовували пасажири для приготування напоїв. Внаслідок пожежі загинули 9 людей
Про це пише BBC.
Зазначається, що під час вибуху у вагоні перебували понад 50 паломників з Уттар-Прадеш. Після цього вагон припаркували на станції Мадураю, де він мав стояти протягом двох днів.
За словами очевидців, тим, хто вижив, довелося виламувати двері, щоб вийти з вагона у полум'ї.
Офіційні особи заявили, що газовий балон, за допомогою якого пасажири вагона готували собі напої, був занесений до поїзда незаконним шляхом.
- 2 червня пасажирський потяг в Індії зійшов з рейок і зіткнувся з товарним. Унаслідок цього загинули понад 288 людей, ще 850 отримали поранення. Згодом Центральне бюро розслідувань Індії заарештувало трьох працівників залізниці через звинувачення у справі про аварію.
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