В Індії у вагоні потяга вибухнув газовий балон: загинули 9 людей

Про це пише BBC.

Зазначається, що під час вибуху у вагоні перебували понад 50 паломників з Уттар-Прадеш. Після цього вагон припаркували на станції Мадураю, де він мав стояти протягом двох днів.

За словами очевидців, тим, хто вижив, довелося виламувати двері, щоб вийти з вагона у полум'ї.

Офіційні особи заявили, що газовий балон, за допомогою якого пасажири вагона готували собі напої, був занесений до поїзда незаконним шляхом.