Про це інформує Reuters.

За словами учасниць конкурсу краси, який відбувався у столиці країни Джакарті з 29 липня по 3 серпня, п'ятьох з них для проходження медогляду попросили роздягнутися до спідньої білизни у кімнаті, де було ще понад 20 людей, включно з чоловіками. Опісля конкурсанток без жодної необхідності сфотографували топлес.

Пізніше, одна з учасниць розповіла, що її також попросили позувати "неналежним чином", зокрема, "розставити ноги".

Організатори "Міс Всесвіт Індонезія" у вівторок, 8 серпня, відреагували.

"Міс Всесвіт надзвичайно серйозно ставиться до звинувачень у сексуальному насильстві та неналежній поведінці. Забезпечення безпечного місця для жінок є пріоритетом конкурсу "Міс Всесвіт"", - йдеться в їхній заяві.

У поліції заявили, що вони отримали заяви від шести учасниць і проведуть розслідування.