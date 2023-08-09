В Індонезії учасниці конкурсу краси звернулись до поліції через сексуальні домагання організаторів
Шість учасниць "Міс Всесвіт Індонезія" подали заяви до поліції через сексуальні домагання організаторів конкурсу: правоохоронці проведуть розслідування
Про це інформує Reuters.
За словами учасниць конкурсу краси, який відбувався у столиці країни Джакарті з 29 липня по 3 серпня, п'ятьох з них для проходження медогляду попросили роздягнутися до спідньої білизни у кімнаті, де було ще понад 20 людей, включно з чоловіками. Опісля конкурсанток без жодної необхідності сфотографували топлес.
Пізніше, одна з учасниць розповіла, що її також попросили позувати "неналежним чином", зокрема, "розставити ноги".
Організатори "Міс Всесвіт Індонезія" у вівторок, 8 серпня, відреагували.
"Міс Всесвіт надзвичайно серйозно ставиться до звинувачень у сексуальному насильстві та неналежній поведінці. Забезпечення безпечного місця для жінок є пріоритетом конкурсу "Міс Всесвіт"", - йдеться в їхній заяві.
У поліції заявили, що вони отримали заяви від шести учасниць і проведуть розслідування.
- 16 травня стало відомо, що колишня співробітниця Ноель Данфі ексадвоката Дональда Трампа Руді Джуліані подала на нього до суду за сексуальні домагання. Вона стверджує, що Джуліані примушував її до сексу та робив расистські висловлювання на роботі.
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