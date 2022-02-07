В інтересах держбезпеки: СБУ та НАН України підписали угоду про співпрацю

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Угоду про співпрацю підписали глава спецслужби Іван Баканов та президент НАН України Анатолій Загородній.



"Наша співпраця у протидії новітнім загрозам матиме не лише теоретичний, а й цілком прикладний характер. Адже науково-технічна сфера теж може стати об’єктом для диверсійних спроб іноземних спецслужб чи витоку секретних даних. Тож координація наших дій піде на користь державній безпеці", - заявив Баканов.



НАНУ зберегла свій науковий та кадровий потенціал і "здатна забезпечити науковий супровід економічного, науково-технічного та соціально-культурного розвитку держави".



"Для цього є всі передумови. Підписання меморандуму безумовно сприятиме розширенню ефективної співпраці між сторонами для координації заходів у сфері гарантування державної безпеки", - заявив Загородній.



У СБУ наголосили, що сторони планують співпрацювати, зокрема, у напрямі обміну інформацією, здійснення науково-технічної експертизи, аналізу питань безпеки, напрацювання пропозицій для керівництва держави тощо.



"За необхідності сторони можуть створювати спільні експертні та робочі групи, зокрема для розробки проектів нормативно-правових актів", - зазначила СБУ.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



