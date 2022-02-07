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Головна Суспільство В інтересах держбезпеки: СБУ та НАН України підписали угоду про співпрацю

В інтересах держбезпеки: СБУ та НАН України підписали угоду про співпрацю

7 лютого, 2022 понедiлок
11:39
Суспільство

СБУ та Національна академія наук підписали меморандум про співпрацю та координацію заходів на користь державної безпеки

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Угоду про співпрацю підписали глава спецслужби Іван Баканов та президент НАН України Анатолій Загородній.

"Наша співпраця у протидії новітнім загрозам матиме не лише теоретичний, а й цілком прикладний характер. Адже науково-технічна сфера теж може стати об’єктом для диверсійних спроб іноземних спецслужб чи витоку секретних даних. Тож координація наших дій піде на користь державній безпеці", - заявив Баканов.

НАНУ зберегла свій науковий та кадровий потенціал і "здатна забезпечити науковий супровід економічного, науково-технічного та соціально-культурного розвитку держави".

"Для цього є всі передумови. Підписання меморандуму безумовно сприятиме розширенню ефективної співпраці між сторонами для координації заходів у сфері гарантування державної безпеки", - заявив Загородній.

У СБУ наголосили, що сторони планують співпрацювати, зокрема, у напрямі обміну інформацією, здійснення науково-технічної експертизи, аналізу питань безпеки, напрацювання пропозицій для керівництва держави тощо.

"За необхідності сторони можуть створювати спільні експертні та робочі групи, зокрема для розробки проектів нормативно-правових актів", - зазначила СБУ.

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