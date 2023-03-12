В Ірані затримали понад 100 підозрюваних у справі про отруєння школярок

Про це поінформувало державне інформаційне агентство IRNA.

Із посиланням на заяву міністерства внутрішніх справ іранське агентство повідомило, що в межах слідства про отруєння сотень школярок понад 100 підозрюваних були "ідентифіковані та заарештовані" у багатьох містах країни, зокрема в столиці Тегерані.

"Попередні результати розслідування показують, що деякі з цих людей з пустощів або авантюризму, з метою закриття класів і під впливом створеної психологічної атмосфери, вжили таких заходів, як використання нешкідливих і смердючих речовин", - мовиться в заяві.