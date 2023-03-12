В Ірані затримали понад 100 підозрюваних у справі про отруєння школярок
В Ірані заарештували більш як 100 осіб, яких підозрюють у причетності до отруєння сотень школярок у всій країні
Про це поінформувало державне інформаційне агентство IRNA.
Із посиланням на заяву міністерства внутрішніх справ іранське агентство повідомило, що в межах слідства про отруєння сотень школярок понад 100 підозрюваних були "ідентифіковані та заарештовані" у багатьох містах країни, зокрема в столиці Тегерані.
"Попередні результати розслідування показують, що деякі з цих людей з пустощів або авантюризму, з метою закриття класів і під впливом створеної психологічної атмосфери, вжили таких заходів, як використання нешкідливих і смердючих речовин", - мовиться в заяві.
- Нагадаємо, в Ірані сотні школярок захворіли через імовірне отруєння: у суботу, 4 березня, в Тегерані стурбовані батьки вийшли на протести.
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