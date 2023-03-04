В Ірані сотні школярок захворіли через імовірне отруєння

Про це інформує Reuters.

Останніми місяцями сотні школярок Ірану опинилися в лікарні через невідоме наразі захворювання. Станом на 4 березня невідома хвороба вразила вже понад 30 шкіл у щонайменше 10 провінціях країни. У мережі ширяться відео, які Reuters не змогло перевірити, на яких видно хворих школярок, які відчували нудоту, головний біль чи прискорене серцебиття.

Згодом почали з'являтися відео, як батьки збираються в школах, щоб забрати дітей додому, а деяких учениць доставляють до лікарень каретою швидкої чи автобусами. Також у суботу батьки зібралися на протест біля міністерства освіти в Тегерані. За даними Reuters, він переріс в антиурядову демонстрацію. Також протести відбулися в інших містах, зокрема в Ісфахані та Решті.

Іранська влада вважає, що школярок могли отруїти. Так міністр охорони здоров'я заявив, що дівчата отримали дозу "легкої отрути". Деякі ж політики припустили, що школярки могли стати мішенню ісламістських груп, які виступають проти освіти дівчаток.

Також міністр внутрішніх справ Ірану Абдолреза Рахмані Фазлі заявив, що експертиза виявила "підозрілі зразки" під час дослідження. Їх наразі вивчають.

"Під час польових досліджень було виявлено підозрілі зразки, які вже вивчають... для виявлення причин захворювання студентів, і результати будуть опубліковані якнайшвидше", - сказав він.

Офіс ООН з прав людини в п'ятницю, 3 березня, закликав негайно провести прозоре розслідування імовірних нападів. Німеччина, США та інші країни висловили занепокоєння. Іран своєю чергою заявив, що вже розслідує причини інцидентів.

Одним з безпосередніх пріоритетів уряду Ірану є якнайшвидше розв'язання цього питання та надання задокументованої інформації, яка б допомогла з'ясувати причини, притягнути до відповідальності винних і вирішити проблеми сімей", - заявив представник МЗС Ірану Насер Канаані державним ЗМІ.

Reuters зазначає, що школярки брали активну участь в антиурядових протестах, що розпочалися у вересні. У класах вони зняли з голови хустки, порвали фотографії верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та закликали до його смерті.