В Ірані сотні школярок захворіли через імовірне отруєння
У суботу, 4 березня, в Тегерані стурбовані батьки вийшли на протести через те, що сотні школярок захворіли через імовірне отруєння
Про це інформує Reuters.
Останніми місяцями сотні школярок Ірану опинилися в лікарні через невідоме наразі захворювання. Станом на 4 березня невідома хвороба вразила вже понад 30 шкіл у щонайменше 10 провінціях країни. У мережі ширяться відео, які Reuters не змогло перевірити, на яких видно хворих школярок, які відчували нудоту, головний біль чи прискорене серцебиття.
Згодом почали з'являтися відео, як батьки збираються в школах, щоб забрати дітей додому, а деяких учениць доставляють до лікарень каретою швидкої чи автобусами. Також у суботу батьки зібралися на протест біля міністерства освіти в Тегерані. За даними Reuters, він переріс в антиурядову демонстрацію. Також протести відбулися в інших містах, зокрема в Ісфахані та Решті.
Іранська влада вважає, що школярок могли отруїти. Так міністр охорони здоров'я заявив, що дівчата отримали дозу "легкої отрути". Деякі ж політики припустили, що школярки могли стати мішенню ісламістських груп, які виступають проти освіти дівчаток.
Також міністр внутрішніх справ Ірану Абдолреза Рахмані Фазлі заявив, що експертиза виявила "підозрілі зразки" під час дослідження. Їх наразі вивчають.
"Під час польових досліджень було виявлено підозрілі зразки, які вже вивчають... для виявлення причин захворювання студентів, і результати будуть опубліковані якнайшвидше", - сказав він.
Офіс ООН з прав людини в п'ятницю, 3 березня, закликав негайно провести прозоре розслідування імовірних нападів. Німеччина, США та інші країни висловили занепокоєння. Іран своєю чергою заявив, що вже розслідує причини інцидентів.
Одним з безпосередніх пріоритетів уряду Ірану є якнайшвидше розв'язання цього питання та надання задокументованої інформації, яка б допомогла з'ясувати причини, притягнути до відповідальності винних і вирішити проблеми сімей", - заявив представник МЗС Ірану Насер Канаані державним ЗМІ.
Reuters зазначає, що школярки брали активну участь в антиурядових протестах, що розпочалися у вересні. У класах вони зняли з голови хустки, порвали фотографії верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та закликали до його смерті.
- 6 вересня 2022 року в Ірані почалися протести після того, як поліція заарештувала 22-річну Махсу Аміні через неправильне носіння хіджабу. Пізніше вона померла від рук правоохоронців. Протести, очолювані жінками, охопили 160 міст у всіх 31 провінціях країни та вважаються одним із найсерйозніших після революції 1979 року.
- 16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро. Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб.
- Вперше за час протестів, 8 грудня, стратили протестувальника Мохсена Шекарі, це сталося після того, як суд визнав його винним у "ворожнечі проти Бога". Наразі до страти засудили ще 10 осіб. 12 грудня в Ірані публічно стратили 23-річного протестувальника, якого звинуватили у вбивстві двох військових та "ворожнечі проти Бога".
- Протестувальники в Ірані почали влаштовувати демонстрації, не виходячи з дому: антиурядові гасла тепер лунають з вікон і дахів будинків.
- 24 грудня того року Верховний суд Ірану скасував смертний вирок одному з тих двох учасників антиурядових протестів, які подали апеляції. 7 січня в Ірані через протести стратили ще двох людей.
- 14 січня в Ірані стратили колишнього міністра оборони Алі Резу Акбарі за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. А згодом засудили молоду пару до 10 років і шести місяців ув'язнення за танець біля підніжжя Тегеранської вежі Азаді.
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